Россиян предупредили о скором подорожании противопростудных препаратов

К концу 2025 года стоимость противопростудных препаратов прибавит около 10–15%, а в 2026-м рост цен ускорится до 12–16%, при этом по отдельным позициям возможен рост до 18–20%. Об этом говорят данные системы Stock Index компании PO:NTS Health. С ними ознакомилась «Газета.Ru».

По словам аналитиков, речь идет не о разовой аномалии, а о продолжении устойчивого тренда, подпитываемого совокупностью факторов: высокой зависимостью от импорта, общим удорожанием издержек, валютными рисками и повышенным уровнем инфляции.

Так, в январе — августе 2025 года средневзвешенная цена одной упаковки лекарства достигла 416 рублей, что на 13,6% выше, чем годом ранее — почти в полтора раза быстрее инфляции, оценивавшейся в 8,1%.

Как рассказала директор PO:NTS Health Дарья Соловьева, фармрынок движется по инерционной траектории.

«Каждый очередной год фиксирует рост цен, закладывая стартовый уровень для следующего, и мы видим, что превышение темпов роста цен на медикаменты над общей инфляцией становится привычным сценарием», — заявила она.

По мнению аналитиков, ключевая причина удорожания противопростудных препаратов — импортная составляющая.

«Несмотря на многолетние планы по импортозамещению, к 2025 году в стране производится лишь около 30–35% фармацевтических субстанций; значит, свыше 65% действующих веществ и значительная часть упаковки и вспомогательных компонентов продолжают поступать из-за рубежа, прежде всего из Китая и Индии. Даже лекарства, выпускаемые на российских площадках, в массе своей собираются из иностранных ингредиентов, а потому их себестоимость напрямую зависит от внешних цен и курса валют», — отметили эксперты.

Частично рост сдерживается регулированием предельных отпускных цен для ЖНВЛП: тут возможна лишь разовая индексация в год в пределах официальной инфляции. Но большинство противопростудных лекарств — это OTC-позиции (безрецептурные препараты), находящиеся вне жесткого контроля, а значит, их цена сильнее подвержена рыночным колебаниям.

Как рассказала Соловьева, государственные рамки позволяют не допустить скачков, но не могут удерживать цены навсегда на одном уровне.

«И в условиях, когда большинство новых препаратов не подпадают под строгий контроль, растет риск нерегулируемых скачков именно в сегменте инноваций», — добавила она.

Сезонность дополнительно усиливает динамику. В пиковые месяцы заболеваемости спрос на противопростудные средства резко растет, а вместе с ним и нагрузка на логистику, что позволяет производителям и дистрибьюторам закладывать более высокие отпускные цены. У многих популярных брендов существенная доля себестоимости привязана к импортным ингредиентам, из-за чего итоговая цена становится заложницей валютного курса и внешних поставок.

Потребительская модель также меняется вслед за ценами. Все чаще покупатели переходят на дженерики и более доступные аналоги, берут большие «экономичные» упаковки, используют онлайн-аптеки для сравнения предложений. Так, в 2025 году продажи в упаковках сократились, тогда как выручка аптек выросла — это показатель того, что стоимость растет быстрее, чем физический объем потребления.

Суммируя, к концу 2025 года стоит ожидать, что противопростудные препараты в среднем подорожают на 10–15%, причем импортные и комбинированные формы — вроде горячих порошков, спреев и сиропов — окажутся ближе к верхней границе диапазона. На 2026 год базовый коридор оценивается в 12–16%, а по отдельным товарам возможен рост до 18–20 %.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на лекарствах.