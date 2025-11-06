На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и страны Африки выработают решения по обеспечению продовольственной безопасности

В Эфиопии 300 экспертов обсудят продовольственную независимость Африки
KarlosWest/Shutterstock

Российский опыт в сфере обеспечения продовольственной безопасности будет представлен на международной конференции по вопросам продовольственного суверенитета, которая пройдет в Аддис-Абебе (Эфиопия) 20–21 ноября. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

Отмечается, что в конференции примут участие около 300 представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций из России, стран Африки и международных структур.

Среди ключевых спикеров конференции — министр сельского хозяйства России Оксана Лут, министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Центральноафриканской республики Гисмала Хамза, министр земель, сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских районов Зимбабве Энкшес Джонгве Масука, экс-президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Российскую сторону также представят Институт Африки РАН, Российско-Африканский сетевой университет, Российский экспортный центр, «Объединенная зерновая компания», федеральный центр «Агроэкспорт», Россельхозбанк, Россельхознадзор, Минэкономразвития и МЧС России.

По словам Евгения Примакова, Африка является одним из приоритетных регионов работы агентства.

«В настоящее время Россотрудничество официально представлено в восьми странах Африки — Египте, Замбии, Марокко, Конго, Танзании, Тунисе, Эфиопии и ЮАР. Кроме того, у нас есть соглашения с 16 партнерскими русскими домами в ряде других государств континента», — отметил он.

Примаков сообщил, что в данных странах Россотрудничество реализует большое число проектов, делится российским опытом в целях содействия устойчивому развитию и укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

«Тема продовольственной безопасности становится все более актуальной. Мы убеждены, что ее обеспечение требует совместных усилий, новых подходов и технологий, а также согласованной политики в сфере развития национальных продовольственных систем», — подчеркнул он.

Сообщается, что на конференции Россотрудничество представит проект «Россия с вами», объединяющий федеральные ведомства, НКО, бизнес и добровольцев. Инициатива направлена на поддержку гуманитарных программ и реализацию проектов, улучшающих качество жизни населения. Агентство планирует распространить опыт на африканские страны.

По итогам форума участники намерены выработать практические решения для развития агропромышленного комплекса Африки и стимулирования экономического роста региона.

