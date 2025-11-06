СК России предъявил обвинения более чем 70 высокопоставленным лицам Украины

Следственный комитет (СК) предъявил обвинение 75 лицам, входящим в состав высшего руководства Украины, за преступления в Донбассе. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

«Заочно предъявлены обвинения 75 лицам из числа высшего военного и политического руководства Украины (все объявлены в межгосударственный розыск, кроме этого, 63 объявлены в международный розыск)», — сказал он на полях XIX Международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

По словам главы СК, среди них в том числе оказались бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, народные депутаты Сергей Пашинский, Валентин Наливайченко, а также бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко.

В январе СК заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и Игорю Черкасскому в причастности к нападениям на мирных жителей в Донбассе. В заявлении отмечалось, что в целях реализации принципа неотвратимости наказания российские следователи продолжают анализировать события в регионе, за которые еще никто не понес наказания.

Ранее МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины.