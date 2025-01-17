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Экс-членов СНБО Украины заочно обвинили в нападениях на жителей Донбасса

СК РФ заочно предъявил обвинения экс-членам СНБО Украины Черкасскому и Данилову
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову и Игорю Черкасскому в причастности к нападениям на мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в целях реализации принципа неотвратимости наказания российские следователи продолжают анализировать события в Донбассе, за которые еще никто не понес наказания.

«Получив достаточные данные, СК РФ заочно предъявил обвинение И. Черкасскому и А. Данилову. Черкасский в 2019–2020 годах занимал должность председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины, Данилов в этот же период являлся секретарем СНБО Украины», — говорится в заявлении.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас следователи устанавливают местонахождение бывших украинских чиновников и принимают меры к их аресту.

По информации ведомства, будучи членами СНБО Украины, они поддержали решение властей о проведении операции против мирных жителей на юго-востоке страны. В результате на территории Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР) были разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры и пострадали десятки человек. При этом 20 из них спасти не удалось.

Ранее в РФ объявили в розыск украинского полковника, заочно арестованного по делу о массовых расправах над людьми.

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