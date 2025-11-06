На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинске банда мигрантов похитила человека, избила и удерживала в доме

В Челябинске будут судить мигрантов за похищение человеком
true
true
true
close
Shutterstock

В Челябинске перед судом предстанут девять иностранцев, которых обвиняют в похищении 22-летнего молодого человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчины в возрасте от 20 до 56 лет вызвали пострадавшего на встречу и избили, после чего затолкали в машину и снова нанесли несколько ударов.

Затем юношу привезли в дом на Ягодной улице, где потребовали убрать пароль на телефоне. Таким образом мужчины получили доступ к контактам пленника и перепискам.

Далее мигранты позвонили родителям пленника и потребовали от семьи 300 тысяч рублей и приобрести квартиру в Челябинске. Известно, что пострадавший также является иностранцем.

Членов ОПГ задержали, их обвинили в истязании, похищении человека, вымогательстве и нарушении тайны переписки. На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Хабаровске члены ОПГ похищали девушек, забирали деньги и насиловали.

