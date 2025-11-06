На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровске члены ОПГ похищали девушек, забирали деньги и насиловали

В Хабаровске мужчину осудили за похищение девушек и изнасилование
Depositphotos

В Хабаровске суд вынес приговор одному из участников преступной группировки, которая похищала людей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, один из участников ОПГ знакомился с девушками и устанавливал с ними доверительные отношения. После этого он звал пострадавших на прогулку, где в безлюдном месте делал вид, что ищет наркотики.

В этот момент на место прибывали сообщники. Они изобличали женщин в незаконном обороте наркотиков и, угрожая, требовали деньги.

«Для устрашения использовали различные предметы: нож, биту, макет гранаты», – сообщается в публикации.

После этого девушек отвозили в арендованные квартиры и удерживали там, чтобы они не обращались в полицию. Всего пострадали 18 человек. Так как одна пострадавшая не дала подсудимому сумму, которую он посчитал бы достаточной, мужчина ее изнасиловал.

Суд приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении остальных участников приостановлено.

Ранее на видео попало, как люди похитили подростка на авто.

