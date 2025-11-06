На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ты жирная свинья»: воспитательницу судят за массовые оскорбления двухлеток

В Германии воспитательница попала под суд за массовые оскорбления двухлеток
close
Depositphotos

В Германии 40-летнюю воспитательницу обвиняют в жестоком обращении с детьми и массовых угрозах в адрес воспитанников. Об этом сообщает Bild.

Как установил суд, жительница Саксонии, сертифицированный педагог и работница детского сада Джессика С., с марта по сентябрь 2023 года регулярно совершала насилие в отношении воспитанников около двух лет. Так, в одном из случаев педагог силой уложила на кровать не желавшую спать девочку, ударив ее по голове, а затем таскала ее за волосы по полу и подбрасывала. Также она обзывала плачущих девочек ведьмами. Одного из мальчиков воспитательница называла «жирной свиньей».

Другим детям также регулярно доставались обидные прозвища, если они не справлялись с личной гигиеной, отказывались спать или есть.

Расследование обстоятельств издевательств продолжается. По информации издания, подсудимой еще предстоит ответить по предъявленным ей обвинениям.

Ранее в Японии воспитательницы сада издевалась над девочкой из-за разреза глаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами