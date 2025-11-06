«Ты жирная свинья»: воспитательницу судят за массовые оскорбления двухлеток

В Германии 40-летнюю воспитательницу обвиняют в жестоком обращении с детьми и массовых угрозах в адрес воспитанников. Об этом сообщает Bild.

Как установил суд, жительница Саксонии, сертифицированный педагог и работница детского сада Джессика С., с марта по сентябрь 2023 года регулярно совершала насилие в отношении воспитанников около двух лет. Так, в одном из случаев педагог силой уложила на кровать не желавшую спать девочку, ударив ее по голове, а затем таскала ее за волосы по полу и подбрасывала. Также она обзывала плачущих девочек ведьмами. Одного из мальчиков воспитательница называла «жирной свиньей».

Другим детям также регулярно доставались обидные прозвища, если они не справлялись с личной гигиеной, отказывались спать или есть.

Расследование обстоятельств издевательств продолжается. По информации издания, подсудимой еще предстоит ответить по предъявленным ей обвинениям.

