МТС запустил ИИ-помощников в своем тарифе

МТС запустил для абонентов молодежного тарифа «РИИЛ» ИИ-помощников, которые помогут подобрать фильм или сериал, найти нужное заведение, составить персональный план тренировок и изменить гардероб, сообщает пресс-служба компании.

ИИ-помощник может подобрать ресторан с определенной кухней и расположением, подобрать фильм, книгу или сериал по запросу, а также с ним можно просто поговорить в неформальном тоне.

Также в молодежный тариф встроено два персональных ИИ-помощника. ИИ-тренер может составить индивидуальную программу тренировок в зависимости от целей, спортивной подготовки и медицинских ограничений, а ИИ-стилист поможет подобрать образ и даст рекомендации по его улучшению.

Как отметил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов, нейросети уже вошли в жизнь людей.

«По данным ВЦИОМ, 50% интернет-пользователей в России используют генеративный ИИ. Для нас очевидно, что следующий шаг в развитии тренда — создать для пользователя такую среду, в которой он будет взаимодействовать с ИИ через готовые сценарии, не тратя время на написание запросов», — сказал он.

Нефедов добавил, что такой подход в перспективе открывает возможности для запуска набора персональных ИИ-помощников, которые сделают жизнь абонента комфортнее.