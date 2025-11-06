На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МТС запустил ИИ-помощников в своем тарифе

ИИ поможет пользователям молодежного тарифа МТС подобрать фильм
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

МТС запустил для абонентов молодежного тарифа «РИИЛ» ИИ-помощников, которые помогут подобрать фильм или сериал, найти нужное заведение, составить персональный план тренировок и изменить гардероб, сообщает пресс-служба компании.

ИИ-помощник может подобрать ресторан с определенной кухней и расположением, подобрать фильм, книгу или сериал по запросу, а также с ним можно просто поговорить в неформальном тоне.

Также в молодежный тариф встроено два персональных ИИ-помощника. ИИ-тренер может составить индивидуальную программу тренировок в зависимости от целей, спортивной подготовки и медицинских ограничений, а ИИ-стилист поможет подобрать образ и даст рекомендации по его улучшению.

Как отметил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов, нейросети уже вошли в жизнь людей.

«По данным ВЦИОМ, 50% интернет-пользователей в России используют генеративный ИИ. Для нас очевидно, что следующий шаг в развитии тренда — создать для пользователя такую среду, в которой он будет взаимодействовать с ИИ через готовые сценарии, не тратя время на написание запросов», — сказал он.

Нефедов добавил, что такой подход в перспективе открывает возможности для запуска набора персональных ИИ-помощников, которые сделают жизнь абонента комфортнее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами