Назван единственный напиток, который полезен для всех

Чистая негазированная вода комнатной температуры является единственным напитком, который полезен для всех. Об этом kp.ru рассказал к.м.н., кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов.

По его словам, такая вода может смягчать негативные воздействия излишне жирной еды и крепкого питья, включая кофе. Врач напомнил, что избыток кофе в рационе может привести к аритмии и повышенной нервозности. Чтобы этого избежать, эксперт призвал частично заменять его чаем или водой.

«Я, как врач, рекомендую кофеманам, которые пьют по пять-шесть доз кофе в день, попробовать заменить хотя бы одну, а потом две порции разным чаем. Ведь при чрезмерной любви к кофе вы рискуете рано или поздно спровоцировать аритмию», — заключил Бекетов.

Бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев до этого назвал напитки, которые помогут легче перенести ненастную погоду. Главная их задача, по его словам, согреть и принести уют. В этом помогут сбитни, которые делаются из заваренного меда с водой, специями и травами, а также морсы.

