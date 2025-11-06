На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван единственный напиток, который полезен для всех

Врач Бекетов: вода является единственным полезным для всех напитком
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Чистая негазированная вода комнатной температуры является единственным напитком, который полезен для всех. Об этом kp.ru рассказал к.м.н., кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов.

По его словам, такая вода может смягчать негативные воздействия излишне жирной еды и крепкого питья, включая кофе. Врач напомнил, что избыток кофе в рационе может привести к аритмии и повышенной нервозности. Чтобы этого избежать, эксперт призвал частично заменять его чаем или водой.

«Я, как врач, рекомендую кофеманам, которые пьют по пять-шесть доз кофе в день, попробовать заменить хотя бы одну, а потом две порции разным чаем. Ведь при чрезмерной любви к кофе вы рискуете рано или поздно спровоцировать аритмию», — заключил Бекетов.

Бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев до этого назвал напитки, которые помогут легче перенести ненастную погоду. Главная их задача, по его словам, согреть и принести уют. В этом помогут сбитни, которые делаются из заваренного меда с водой, специями и травами, а также морсы.

Ранее россиянам назвали полезный бодрящий напиток на замену кофе.

