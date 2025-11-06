Дело о хищении в Московском индустриальном банке направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 16,6 млрд рублей из МИнБанка

Генеральная прокуратура России завершила расследование и передала в суд уголовное дело, фигурантами которого являются глава группы компаний «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчиненный Денис Ширяев. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева», — говорится в материале.

Они обвиняются в причастности к хищению, отмыванию и выводу за границу более 16 млрд рублей, похищенных из Московского индустриального банка (МИБ).

Мужчинам предъявлены обвинения по статьям: ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции по переводу средств за рубеж с использованием поддельных документов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступно нажитых денежных средств).

Следствие установило, что в период с января 2016 по январь 2019 года Абубакар Арсамаков, занимавший руководящие должности в МИБ, в составе организованной группы, включавшей Тулепбекова, Ширяева и Ирину Верещагу, совершил хищение денежных средств банка на сумму более 16,6 млрд рублей. Для реализации преступной схемы использовались подконтрольные компании, которым выдавались кредиты, изначально планировавшиеся как невозвратные.

