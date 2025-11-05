Россиянам назвали лучшие продукты для поддержания иммунитета в конце осени

Осенью организм перестраивается, и многие начинают ощущать усталость и упадок сил. О продуктах, которые помогут поддержать энергию и укрепить иммунитет в этот период, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

По ее словам, основа крепкого здоровья — сбалансированное питание. В рационе обязательно должны быть сезонные овощи, богатые антиоксидантами: они помогают организму бороться со свободными радикалами и поддерживают иммунную защиту. Не менее важны продукты, полезные для микрофлоры кишечника — кисломолочные напитки и ферментированные продукты.

«Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета», — отметила специалист.

Хайкина также советует чаще включать в меню ягоды — чернику, клюкву или малину. В том числе это могут быть замороженные ягоды, которые сохраняют большинство витаминов. Для здоровья сердца и сосудов полезны источники омега-3 жирных кислот: рыба, грецкие орехи, льняное и рапсовое масло.

Среди фруктов врач выделила айву, грушу и гранат. Последний, по ее словам, особенно богат антиоксидантами и помогает организму быстрее адаптироваться к сезонным нагрузкам.

Кроме самого рациона, важен и подход к еде.

«Полезная пища должна приносить удовольствие. Создайте из приема пищи приятный ритуал: начните утро с теплого напитка из айвы с медом и корицей, на обед приготовьте салат с квашеной капустой и льняным маслом, а на ужин — запеченную грушу с йогуртом и орехами», — посоветовала специалист.

Она подчеркнула, что забота об иммунитете — это не временная мера, а постоянная привычка. Постепенно вводите новые полезные продукты, пробуйте разные сочетания и наблюдайте, как меняется ваше самочувствие.

