Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах

Россия и Китай будут готовить специалистов по Арктике в российских университетах

Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод на базе отечественных университетов в области водного транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что меморандум об этом был подписан в Ханчжоу в ходе визита главы правительства РФ Михаила Мишустина в Китай.

Вопросами подготовки специалистов и безопасности судоходства, которые находятся в центре данного соглашения, уделяет особое внимание министр транспорта Андрей Никитин, отметили в ведомстве.

Обучение сотрудников из Китая будут осуществлять по международным стандартам на базе Морского государственного университета адмирала Невельского и Государственного университета морского и речного флота адмирала Макарова.

В министерстве добавили, что такие китайские моряки пройдут практическую отработку навыков на специальных тренажерах в российских образовательных учреждениях. Это должно обеспечить высокий уровень готовности специалистов к работе в сложных полярных условиях.

До этого глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия подготовила ряд инициатив по наращиванию товарооборота с Китаем, в том числе рассчитывает на открытие рынка для поставок топливных пеллет и снятие ограничений на экспорт озимых пшеницы и ячменя.

Ранее Китай вдвое нарастил поставки персиков в Россию.