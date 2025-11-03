В посольстве РФ рассказали, что россиян не было среди попавших под сход лавины в Непале

Российских граждан нет среди группы иностранцев, с которыми пропала связь после схода лавины у пика Ялунг Ри в Непале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Катманду.

«Граждан России нет», — заявили в дипмиссии.

До этого издание The Kathmandu Post сообщило, что при сходе лавины возле базового лагеря пика Ялунг Ри в Непале 15 человек не выходили на связь. Альпинисты пытались совершить восхождение на гору Долма Кханг (6 332 м). Лавина сошла приблизительно в 6:15 мск. По данным издания, в результате произошедшего четыре человека получили ранения, семь — не выжили, еще четверо — пропали без вести.

По словам заместителя суперинтенданта полиции Гьяна Кумара Махато из окружного полицейского управления Долакхи, среди не выживших трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое непальцев.

Спасательная операция продолжается, но была приостановлена с наступлением вечера. Также к этому привели неблагоприятные погодные условия.

Ранее врач дала советы, как выжить на вершине горы.