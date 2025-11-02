На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Германии заявили о высоком уровне террористической опасности

МВД ФРГ: в Германии наблюдается высокий уровень террористической опасности
Global Look Press

Уровень террористической опасности в Германии оценивается как высокий, заявил глава министерства иностранных дел страны Александер Добриндт. Его цитирует ТАСС.

«Задержание в Берлине в очередной раз показывает, что уровень угрозы терроризма в Германии, хотя и абстрактный, тем не менее высок. Действия сирийца, находящегося в ФРГ с 2023 года, указывающие на подготовку теракта, были своевременно распознаны», — отметил министр.

В блоке ХДС/ХСС, входящем в правящую коалицию в бундестаге, подчеркнули, что лица, угрожающие безопасности ФРГ, должны быть высланы из страны.

2 ноября в берлинском районе Нойкельн правоохранители задержали гражданина Сирии Абдаллу Р., который, предположительно, планировал террористическую акцию в столице Германии. По данным издания, его поместили под стражу. Мужчину подозревают в планировании «расправы». Сириец имеет три адреса проживания в Берлине. В ходе обысков у задержанного обнаружили материалы для изготовления взрывчатки.

Ранее в Германии произошел скандал из-за слов Мерца о мигрантах.

