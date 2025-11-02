В США произошла стрельба на вечеринке подростков

В американском штате Огайо на вечеринке подростков по случаю дня рождения произошла стрельба, девять человек ранены. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на местную полицию.
«В воскресенье в большом арендованном доме произошла стрельба. На северо-востоке Огайо царил хаос, спасатели принимали меры по спасению жизней. Большинство участников вечеринки были младше 18 лет. Среди пострадавших могут быть как несовершеннолетние, так и взрослые», — говорится в публикации.
Отмечается, что стрельба произошла в поселке Бат. Серьезность ранений пострадавших пока неизвестна. Причины произошедшего и количество стрелявших пока уточняются, о задержаниях не сообщалось.
26 октября сообщалось, что во время празднования возвращения выпускников в Линкольнском университете в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой одного человека не удалось спасти, и еще шестеро пострадали.
Ранее в Алабаме в результате стрельбы пострадали 12 человек.