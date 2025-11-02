В США произошла стрельба на вечеринке подростков

AP: стрельба произошла в Огайо в США на вечеринке подростков, 9 человек ранены

В американском штате Огайо на вечеринке подростков по случаю дня рождения произошла стрельба, девять человек ранены. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на местную полицию.

«В воскресенье в большом арендованном доме произошла стрельба. На северо-востоке Огайо царил хаос, спасатели принимали меры по спасению жизней. Большинство участников вечеринки были младше 18 лет. Среди пострадавших могут быть как несовершеннолетние, так и взрослые», — говорится в публикации.

Отмечается, что стрельба произошла в поселке Бат. Серьезность ранений пострадавших пока неизвестна. Причины произошедшего и количество стрелявших пока уточняются, о задержаниях не сообщалось.

26 октября сообщалось, что во время празднования возвращения выпускников в Линкольнском университете в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой одного человека не удалось спасти, и еще шестеро пострадали.

Ранее в Алабаме в результате стрельбы пострадали 12 человек.