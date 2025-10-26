Праздник выпускников в университете США закончился стрельбой

NBC: в США пострадали несколько человек при стрельбе в университете Линкольна

Во время празднования возвращения выпускников в Линкольнском университете в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой одного человека не удалось спасти, и еще шестеро пострадали. Об этом сообщает NBC News.

По словам окружного прокурора округа Честер Криса де Баррена-Саробе, одного из подозреваемых, у которого, предположительно, было оружие, задержали. Он отметил, что следствие не исключает участия второго стрелка, и сейчас следователи пытаются восстановить полную картину произошедшего.

Точные мотивы нападения пока не установлены. Расследование ведут местные, государственные и федеральные правоохранительные органы. Информации о состоянии раненых на данный момент нет.

Инцидент произошел 25 октября около 21:30 по местному времени, когда зрители покинули футбольный матч и собрались перед Международным культурным центром университета. Начальник университетской полиции Марк Парти сообщил, что стрельба началась во время так называемого tailgate-мероприятия — неформальной части празднования после матча.

Очевидцы рассказали NBC Philadelphia, что услышали звуки, похожие на выстрелы, после чего на территории кампуса началась паника, и люди стали убегать в разные стороны.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что власти штата готовы оказать университету необходимую поддержку и призвал жителей следовать инструкциям полиции и избегать района происшествия. Руководство Линкольнского университета сообщило, что для студентов организуют психологическуб помощь.

Следствие подчеркнуло, что подобный инцидент стал уже вторым подобным случаем за двое суток — накануне стрельба произошла вблизи Говардского университета в Вашингтоне, где пострадали пять человек.

Ранее в американском штате Алабама в результате стрельбы пострадали 12 человек.