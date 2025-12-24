В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина с Трампом

Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

«Не планируется пока», — сказал он.

8 декабря Песков сообщил, что речи о возможной встрече Путина и Трампа до Нового года даже не идет. Он подчеркнул, что встреча лидеров двух государств должна быть подготовлена.

Представитель Кремля также заявил, что Россия готова проводить встречи с США в рамках урегулирования конфликта на Украине столько раз, сколько потребуется для достижения результата. Песков подчеркнул, что РФ высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа по «поиску развязок» конфликта.

19 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов в любое время принять у себя встречу Путина и Трампа, а также стать площадкой для мирных переговоров по украинскому конфликту высокого уровня.

