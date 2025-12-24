Москва стала одним из крупнейших центров по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для российской армии. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Сегодня Москва стала одним из крупнейших центров по производству беспилотников для армии России», — сказал он в ходе своего ежегодного отчета перед Московской городской Думой.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что российская армия по числу дронов превосходит противника. По его словам, речь идет практике ски обо всех участках фронта.

При этом российский лидер отметил, что лидерство в области беспилотников можно подтвердить только в случае, если технологии получат продолжение «на гражданке».

До этого британский журнал The Economist писал о том, что в настоящее время российские инвестиции в производство беспилотников окупаются, поскольку они перекрывают пути снабжения Украины за линией фронта.

Ранее Путин рассказал о нехватке тяжелых БПЛА в России.