Песков рассказал, как Путин поздравил Захарову с 50-летним юбилеем

Песков: Путин направил Захаровой поздравительную телеграмму в честь ее 50-летия

Президент России Владимир Путин направил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой телеграмму по случаю ее дня рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Могу сказать, что президент Путин отправил ей [Захаровой] поздравительную телеграмму», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Кремль присоединился к поздравлениям президента. Он назвал работу Захаровой блестящей.

24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летний юбилей. Официальный представитель МИД России родилась в 1975 году в Москве.

До этого Захарова рассказала, что начала праздновать свой юбилей во время записи выпуска телепередачи «Песни от всей души». Ведущий шоу Андрей Малахов и гости программы поздравили дипломата с днем рождения совместным исполнением песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка». Захарова поделилась, что во время программы пели в том числе и ее песни. Выпуск с участием официального представителя МИД России выйдет в эфир в январе 2026 года.

Ранее Путин обратился к режиссеру «Гардемаринов» Светлане Дружининой в день ее юбилея.