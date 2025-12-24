На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России раскрыли тайный смысл мирного плана Зеленского

Политолог Корутнов: Киев раскрыл мирный план, чтобы подставить Москву
Omar Havana/AP

Украинский президент Владимир Зеленский сможет обвинить Москву в затягивании переговорного процесса после того, как сам раскрыл все пункты мирных договоренностей, которые прорабатывают стороны. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Андрей Кортунов.

«Каждая из сторон переговоров пытается перебросить мяч на другую сторону поля. Сейчас Зеленский будет говорить, что Киев свои предложения сделал и согласовал с европейскими и американскими партнерами, а потому теперь именно российская сторона затягивает переговоры. Это одновременно способ подставить Москву и аргумент, чтобы просить продолжать оказывать помощь Украине», — считает политолог.

По его мнению, в Москве и Вашингтоне давно привыкли к подобной тактике Киева, а потому это предложение не вызовет серьезного ажиотажа.

Украинский лидер поделился с журналистами полной версией мирного плана, который Киев и Москва сейчас обсуждают с Вашингтоном. Документ состоит из 20 пунктов, которые включают гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. Также в тексте обговаривается безъядерный статус Украины и членство Киева в ЕС и НАТО.

Ранее в Госдуме оценили мирный план Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
