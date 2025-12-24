На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Плющенко пожаловался на траты ради Костылевой

Плющенко пожаловался, что ради фигуристки Костылевой потратил ₽5 млн своих денег
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью РИА Новости заявил, что потратил на фигуристку Елену Костылеву крупную сумму денег.

Официально о прекращении совместной работы со спортсменкой Плющенко объявил 21 декабря.

«Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило ₽5 млн в год из бюджета академии »Ангелы Плющенко». Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть. Скорее всего, будем менять подход после того, что случилось», — заявил Плющенко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что Аделию Петросян и Петра Гуменника может ждать неприятный сюрприз на ОИ-2026.

