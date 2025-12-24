Ученые нашли способ блокировать заражение гепатитом

Ученые из университета Канадзавы установили, что белок нетрин-1 может блокировать заражение вирусом гепатита B, мешая ему прикрепляться и проникать в клетки печени. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

Вирус гепатита В может проникать в организм после прямого контакта с зараженными биологическими жидкостями и незащищенного полового акта. После заражения инфекция достигает клеток печени, где начинает активно размножаться, вызывая воспаление и повреждение тканей.

Заболевание может протекать в острой или хронической форме. Если иммунитет человека справляется с болезнью, то после острой стадии наступает выздоровление. Если нет, гепатит В переходит в хроническую форму и может вызвать тяжелые осложнения — цирроз и рак печени.

Новое исследование показало, что белок мешает вирусу прикрепляться к гепатоцитам. Нетрин-1 нарушает контакт вируса с гепарансульфатами (тип углеводов в оболочках клеток) и особым рецептором NTCP, снижая шансы на успешное заражение на раннем этапе. Связывание с другим рецептором — EGFR — подавляет его активацию, блокируя «втягивание» вируса внутрь клетки. Таким образом, белок действует сразу по двум направлениям, создавая многоэтапный защитный барьер.

Эффективность механизма подтвердили как в клеточных моделях, так и у мышей с пересаженными человеческими печеночными клетками. Введение нетрина-1 значительно снижало уровень инфицирования. По мнению авторов, такой подход может стать основой новых противовирусных препаратов для людей, дополняя или заменяя существующие методы лечения хронического гепатита B.

