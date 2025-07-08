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На Украине призвали «деколонизировать Одессу» от всего русского

Украинский историк Музичко призвал деколонизировать Одессу от России
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Klara Bakalarova/Shutterstock/FOTODOM

Одессу необходимо «деколонизировать» от России, сделав символами города только «украинские личности». Об этом заявил доцент кафедры истории Украины Одесского национального университета Александр Музичко, передает Sputnik.Ближнее Зарубежье.

«Памятники Дюку Ришелье, Воронцову в Одессе — на выход! Символы Одессы — украинские личности… Надо деколонизировать Одессу. Я вырос возле Приморского бульвара, и нас буквально насильно приучали, что Пушкин — наш духовный символ», — утверждает он.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что армия России может взять под контроль Одессу и Харьков к концу лета при условии, если Соединенные Штаты прекратят снабжать Украину оружием.

В то же время агентство Bloomberg писало, что Россия может принять решение о наступлении на Одессу или Харьков на фоне неудач ВСУ на фронте. Отмечается, что положение ВСУ на данный момент тяжелое, поскольку Киев находится в критическом состоянии на поле боя на фоне наступления ВС России.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.

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