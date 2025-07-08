Одессу необходимо «деколонизировать» от России, сделав символами города только «украинские личности». Об этом заявил доцент кафедры истории Украины Одесского национального университета Александр Музичко, передает Sputnik.Ближнее Зарубежье.

«Памятники Дюку Ришелье, Воронцову в Одессе — на выход! Символы Одессы — украинские личности… Надо деколонизировать Одессу. Я вырос возле Приморского бульвара, и нас буквально насильно приучали, что Пушкин — наш духовный символ», — утверждает он.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что армия России может взять под контроль Одессу и Харьков к концу лета при условии, если Соединенные Штаты прекратят снабжать Украину оружием.

В то же время агентство Bloomberg писало, что Россия может принять решение о наступлении на Одессу или Харьков на фоне неудач ВСУ на фронте. Отмечается, что положение ВСУ на данный момент тяжелое, поскольку Киев находится в критическом состоянии на поле боя на фоне наступления ВС России.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.