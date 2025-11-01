На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили создать суперапп «Госуслуги. Семья»

Приложение «Госуслуги. Семья» сможет помочь родителям ориентироваться в льготах
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В России нужно создать специализированный суперапп «Госуслуги. Семья». Об этом на форуме «Сообщество» заявил председатель Общественного совета при Минцифры РФ и гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

По его словам, идея возникла из-за многочисленных жалоб родителей на сложность навигации в системе господдержки.

«Многие жалуются, что такого приложения нет, и сложно сочетать федеральные и региональные льготы, посмотреть все, что положено. А более того, не просто искать самому, а получать рекомендации. У нас есть «Госуслуги.Авто», «Госуслуги.Дом», все что угодно, а «Семьи» нет», – пояснил он.

По его мнению, новый сервис должен стать активным помощником для семей. Приложение будет использовать модель поведения, знакомую современному пользователю, и напоминать о доступных мерах поддержки в реальном времени.

«Это очень хорошо действует в эпоху, когда мы все с вами живем на этом дофамине, на уведомлениях, которые приходят нам в телефон. Нами «руководит» смартфон с подсказками. Почему не задействовать его для этих нужд», – отметил Гореславский.

Параллельно обсуждался вопрос изменения информационного фона вокруг темы семьи. На форуме представили результаты исследования ИРИ и АНО «Диалог», согласно которым 61% россиян планируют заводить детей в ближайшие пять лет. Однако медиапространство, по мнению граждан, не отражает ценности семьи адекватно. Ключевой проблемой эксперты называют искаженный образ родителей: мать часто показана перегруженной, а отец – отстраненным.

Еще одним важным направлением работы ИРИ остается сохранение исторической памяти, в частности, о Великой Отечественной войне. Этот вопрос обсудили на сессии «80 лет Победы. Историческая память. Общественная консолидация». Интерес молодежи к событиям прошлого высок, но поддерживается современными форматами, такими как кино и сериалы.

Гореславский привел пример вертикального сериала «Осталась одна Таня» о блокадном Ленинграде, который собрал 50 млн просмотров во «ВКонтакте». Он заявил, что ИРИ будет ежегодно выпускать пакет проектов о ВОВ, чтобы работа не была приурочена только к юбилеям.

«Мы должны думать и продвигать, и поддерживать новые формы контента. И главное, что я хочу сказать, что интерес никуда не пропал», – заявил он.

