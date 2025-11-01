Дело блогера Митрошиной направлено в суд

Расследование дела блогера Митрошиной завершено, его направили в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов. Часть этих денег она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве.

В рамках дела собраны исчерпывающие доказательства причастности Митрошиной к совершению данного преступления, заявили в СК. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На первоначальном этапе расследования дела блогер вину признала, но затем она изменила свою позицию, признавшись частично, рассказали в ведомстве.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавил СК.

Девушку задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Митрошина подала иск против юристов, обещавших ей паспорт Вануату.