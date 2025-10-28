Москвичам рассказали о погоде в ноябре

Осень в Москве и Московской области в целом выдалась теплой. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Сентябрь нас порадовал абсолютно летней погодой. Октябрь идет тоже в пределах нормы. Даже последние дни было почти на 5 градусов выше. Осадками мы набрали 82%», — отметил метеоролог.

Он добавил, что в ноябре температура воздуха тоже будет выше нормы.

Ведущий специалист информагентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что последние числа октября в Москве и Московской области будут дождливыми. Наиболее интенсивные осадки, по ее словам, ожидаются 28 и 29 октября. Температура при этом будет чуть выше климатической нормы.

Первая неделя ноября, согласно ее прогнозам, будет светлой.

