Москвичам рассказали о погоде в ноябре

Синоптик Цыганков: температура воздуха в ноябре будет выше нормы
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Осень в Москве и Московской области в целом выдалась теплой. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Сентябрь нас порадовал абсолютно летней погодой. Октябрь идет тоже в пределах нормы. Даже последние дни было почти на 5 градусов выше. Осадками мы набрали 82%», — отметил метеоролог.

Он добавил, что в ноябре температура воздуха тоже будет выше нормы.

Ведущий специалист информагентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что последние числа октября в Москве и Московской области будут дождливыми. Наиболее интенсивные осадки, по ее словам, ожидаются 28 и 29 октября. Температура при этом будет чуть выше климатической нормы.

Первая неделя ноября, согласно ее прогнозам, будет светлой.

Ранее собаководам рассказали, как снизить тревогу у питомца при прогулке в дождь.

