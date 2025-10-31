Все железные дороги Сербии временно перестали работать

В Сербии из-за поступившего сообщения об угрозе теракта остановили все железнодорожное сообщение. Об этом заявила пресс-служба компании «Србиявоз», представляющая железные дороги страны.

«31 октября получен звонок, который содержал анонимное сообщение о том, что на всех поездах и железных дорогах установлены взрывные устройства», — говорится в публикации.

В данный момент к разрешению возникшей ситуации подключено МВД Сербии, с которым «Србиявоз» активно сотрудничает. Сообщение о террористическом акте поступило накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.

В компании добавили, что движение всех поездов было остановлено вынужденно, чтобы «защитить пассажиров и экипажи поездов».

1 ноября — годовщина трагедии в Нови-Саде. В 2024 году на железнодорожном вокзале обрушился навес. В середине августа обострилась обстановка в сербских городах: начались протесты студентов и оппозиции. Участники акций блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также шли на противостояние с полицией.

