В Москве назвали претендентов на победу в конкурсе «Изобретатель года»

Члены оргкомитета конкурса «Изобретатель года» составили шорт-лист из 64 претендентов на победу в четырех номинациях: «Гран-при», «Рационализатор года», «Наставник года» и «Изобретатель года», сообщает пресс-служба конкурса.

Всего в конкурсе определятся победители по девяти направлениям в двух категориях: «Молодой изобретатель» и «Изобретатель».

Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, поддержка изобретательской деятельности для Минобрнауки России – стратегическая задача.

«Именно благодаря этому возможно развитие научно-технического потенциала России. Конкурс «Изобретатель года» не только выявляет талантливых ученых и инженеров, но и мотивирует молодое поколение связывать свое будущее с наукой и технологиями», — сказал он.

Всего на конкурс было подано более 650 заявок из 71 региона России. Самому молодому конкурсанту 14 лет, а самому старшему – 90 лет.

Больше всего заявок подали представители университетов (52%), сотрудники предприятий (33%) и работники научных центров (12%).

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председателя центрального совета ВОИР Владимира Кононова, проведение конкурса стало возможным благодаря последовательной государственной политике.

«Сегодня ключевая задача ВОИР – создавать все необходимые условия для практической реализации перспективных идей и разработок. Уверен, что проекты победителей внесут весомый вклад в обеспечение технологического лидерства России», — сказал он.

Имена 21 победителя конкурса станут известны 15 ноября 2025 года. Они получат денежные премии и специальные призы от партнеров. В состав оргкомитета конкурса вошли представители федеральных органов власти, государственных промышленных корпораций и технологических компаний, общественных организаций и высших учебных заведений.