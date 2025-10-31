Россиянам объяснили, можно ли тренироваться при легких симптомах ОРВИ

Многие привыкли переносить легкие респираторные заболевания на ногах и не менять привычный ритм жизни, включая занятия фитнесом в спортзале. Современные рекомендации спортивных медиков о тренировках при ОРВИ опираются на так называемое правило шеи, рассказала «Газете.Ru» Анна Маркова, врач спортивной медицины World Class.

«Если симптомы ОРВИ ограничены областью выше шеи — например, легкий насморк, чихание, небольшое першение или боль в горле — то умеренная физическая активность допускается. Разумеется, речь идет не о полноценной тренировке, а об уменьшении привычной интенсивности нагрузки примерно вдвое. Такая щадящая активность может даже поспособствовать более быстрому восстановлению, улучшить самочувствие при простуде: движение на свежем воздухе способствует вентиляции легких и облегчает заложенность носа (но важно не допускать дополнительного переохлаждения и дыхания холодным воздухом)», — объяснила она.

Если же простуда протекает тяжело, а симптомы опустились «ниже шеи» (начался кашель, ломота в мышцах и суставах, поднялась температура тела), то от спорта придется отказаться.

«Никаких тренировок при лихорадке. Такое состояние означает, что организм борется с инфекцией, и дополнительный физический стресс только усугубит ситуацию и может привести к тяжелым осложнениям. Если человек пытается через силу бороться с вирусной инфекцией чрезмерными физическими нагрузками, особенно при высокой температуре и выраженных симптомах болезни, это может повысить риск развития миокардита (воспаление сердечной мышцы). Именно миокардит — одно из самых серьезных осложнений: впоследствии он может стать причиной аритмии, сердечной недостаточности и даже внезапной остановки сердца. Не менее опасно и воспаление легких (пневмония) — иногда безобидная простуда при перегрузке организма осложняется и инфекция опускается в нижние дыхательные пути. Поэтому если у вас жар, слабость, озноб и интенсивный кашель, тренировки строго противопоказаны. Дайте организму время справиться с вирусом», — рассказала врач.

Многие любители спорта боятся потерять форму, делая паузу в тренировках даже на несколько дней. Но перерыв на одну-две или даже три недели точно не скажется на вашей физической форме.

«Ощутимое снижение выносливости и силы начинается после трех недель или месяца без тренировок. Нужно четко понимать, что во время болезни ресурс организма переориентирован на борьбу с ней, физическая нагрузка в это время не может быть полезной. Зато осложнения, полученные из-за попыток тренироваться через болезнь, способны выбить из строя на месяцы. В спортивной медицине известны случаи, когда перенесенная на ногах вирусная инфекция приводила к тому же миокардиту, после чего любые нагрузки запрещены минимум на три-шесть месяцев для восстановления сердца. Иными словами, лучше пропустить несколько занятий, чем затем вынужденно пропустить полгода», — отметила врач.

После того как острые симптомы отступили, возвращаться к привычной нагрузке желательно постепенно. Возобновлять тренировки в щадящем режиме нужно примерно через столько же дней, сколько длилась сама болезнь. Начать стоит с умеренной активности, и при условии хорошего самочувствия можно относительно быстро войти в свой обычный режим. Обязательно прислушивайтесь к своему организму: небольшая остаточная слабость, утомляемость — сигнал еще пару дней поберечь себя.

«Если же при возобновлении занятий вы замечаете одышку, необычную слабость или боль, дискомфорт в грудной клетке, нужно сразу прекратить тренировку и обратиться к врачу», — предупредила эксперт.

Врач отдельно подчеркнула, что во время простуды (даже легкой) нежелательно появляться в спортзале, особенно в закрытом плохо проветриваемом помещении.

«Во-первых, вы подвергаете риску окружающих, ведь вирусные инфекции легко передаются воздушно-капельным путем. Посещать тренировки не стоит до тех пор, пока не пройдет хотя бы сутки с момента нормализации температуры и общего улучшения состояния, после стихания симптомов риск передачи инфекции значительно снижается. Во-вторых, сам больной в ослабленном состоянии легче подхватит какую-нибудь «болячку» от других. Поэтому правильнее дождаться полного выздоровления, чем идти в зал, рискуя продлить болезнь. Если очень хочется размяться — лучше выбрать прогулку на свежем воздухе в одиночку. Современный подход в самых развитых фитнес-сообществах однозначен: здоровье важнее любых тренировочных амбиций. Хорошо отдохнув и окрепнув после болезни, вы вернетесь к спорту с новыми силами и с минимальными потерями», — резюмировала она.

Ранее россиян предупредили об опасности фитнес-марафонов из соцсетей.