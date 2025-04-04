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Россиян предупредили об опасности фитнес-марафонов из соцсетей

Тренер Бахтурина: быстрое похудение на фитнес-марафонах опасно для здоровья
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Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Марафоны стройности стали настоящим модным трендом благодаря социальным сетям. Многих вдохновляют истории людей, которые за короткое время теряют лишний вес. Но такие подходы могут скрывать множество рисков, о которых стоит задуматься, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

Можно выделить несколько особенно сомнительных и даже рискованных подходов к фитнесу и здоровью, которые часто транслируют социальные сети.

«Первая проблема — нереалистичные ожидания от коллективного похудения. Многие фитнес-марафоны предлагают быстрые результаты, которые могут быть опасными для здоровья. Резкое снижение веса может привести к метаболическим нарушениям, проблемам с кожей и даже гормональным сбоям. В здоровом похудении важна не скорость, а стабильность результатов. Вторая частая проблема фитнеса из социальных сетей — отсутствие персонализированного подхода. Эксперты в виртуальном мире часто забывают или упускают из вида, что каждый организм уникален. Абсолютно идентичные схемы, одинаковые программы могут не подойти, а иногда и навредить конкретному человеку», — объяснила она.

Третий риск «социального фитнеса» — нехватка профессионального контроля. Многие спортивные марафоны проводятся без участия квалифицированных специалистов. Их может проводить, например, спортсмен-любитель или даже просто стройный блогер. Это значит, что в самой программе могут быть ошибки в плане питания, тренировочном графике и других аспектах. Поэтому есть риск, что помимо отсутствия результатов возможно появление и различных физических проблем, например, травмы или нарушение метаболизма.

«Отдельным пунктом я бы отметила возможные психологические последствия неудачного марафона. Так, излишнее внимание к внешнему виду и акцент на быстрых результатах может повлиять на психоэмоциональное состояние участников, вызвать стресс и даже развить расстройства пищевого поведения», — предупредила эксперт.

От участия в марафоне стоит отказаться, если: программа не учитывает индивидуальные особенности здоровья (например, хронические заболевания, аллергии, проблемы с пищеварением и так далее); участники не получают достаточной информации о безопасности и поддержке со стороны специалистов; обещания «мгновенных результатов» кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой; целью марафона является только потеря веса, а не комплексное улучшение здоровья и физической формы.

Однако, помимо минусов и возможных рисков фитнес-марафонов, можно выделить и ряд плюсов в таком коллективном увлечении спортом. Но важно тщательно, аккуратно и внимательно подбирать компанию или специалиста, который проводит такую программу.

«Хороший марафон включает в себя рекомендации от сертифицированных тренеров, диетологов или других профессионалов в области здоровья. Например, когда в программе учат правильному и здоровому питанию, регулярным физическим нагрузкам и психоэмоциональной устойчивости. Также, если марафон направлен на долгосрочные изменения в образе жизни, а не на быстрые результаты», — отметила тренер.

Марафоны стройности могут быть как полезными, так и опасными, и важно подходить к выбору программы с осознанием всех рисков. Лучше всего консультироваться с врачом или профессионалом перед тем, как начинать подобные курсы, чтобы получить гарантии безопасности для своего организма, резюмировала Бахтурина.

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