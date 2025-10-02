В Малайзии пассажирка самолета сообщила о бомбе, чтобы сесть на другое место

В Малайзии женщина заявила о бомбе на борту самолета, чтобы пересесть на другое место, пишет World of Buzz.

Гражданка Китая Лю Цзиньци через приложение самообслуживания авиакомпании заявила об «опасности взрыва бомбы в экстренной ситуации» во время рейса Тавау — Куала-Лумпур. Сообщение заметил член экипажа, который незамедлительно сообщил о случившемся в полицию.

Как рассказала пассажирка, она отправила ложное сообщение, пытаясь привлечь внимание авиакомпании после неудачных попыток поменять место в салоне через сайт, электронную почту и стойки регистрации.

В суде адвокат Лю просил о более мягком наказании, подчеркнув, что женщина сожалеет о содеянном и не осознавала последствий. Однако прокуратура заявила, что такие угрозы способны вызвать общественную панику и подвергнуть риску жизни людей, а потому требуют строгого наказания.

Несмотря на то, что угроза не имела под собой реальной основы, суд признал действия туристки серьезным правонарушением и назначил ей штраф в размере $1000.

