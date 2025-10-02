На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина заявила о бомбе на борту самолета, чтобы пересесть на другое место

В Малайзии пассажирка самолета сообщила о бомбе, чтобы сесть на другое место
true
true
true
close
Harian Metro & The Borneo Post

В Малайзии женщина заявила о бомбе на борту самолета, чтобы пересесть на другое место, пишет World of Buzz.

Гражданка Китая Лю Цзиньци через приложение самообслуживания авиакомпании заявила об «опасности взрыва бомбы в экстренной ситуации» во время рейса Тавау — Куала-Лумпур. Сообщение заметил член экипажа, который незамедлительно сообщил о случившемся в полицию.

Как рассказала пассажирка, она отправила ложное сообщение, пытаясь привлечь внимание авиакомпании после неудачных попыток поменять место в салоне через сайт, электронную почту и стойки регистрации.

В суде адвокат Лю просил о более мягком наказании, подчеркнув, что женщина сожалеет о содеянном и не осознавала последствий. Однако прокуратура заявила, что такие угрозы способны вызвать общественную панику и подвергнуть риску жизни людей, а потому требуют строгого наказания.

Несмотря на то, что угроза не имела под собой реальной основы, суд признал действия туристки серьезным правонарушением и назначил ей штраф в размере $1000.

Ранее участники мальчишника устроили хаос на борту самолета, вынудив его сменить курс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами