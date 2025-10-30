«Единая Россия» включит в предвыборную программу развитие технологического суверенитета РФ

В народной программе партии «Единая Россия» впервые появится отдельный технологический блок, он будет разработан совместно с сообществом инноваторов и ученых к выборам в Государственную Думу, сообщила пресс-служба политической силы.

Отмечается, что новый раздел посвятят формированию технологического суверенитета страны, развитию инноваций и поддержке передового предпринимательства.

Для обсуждения содержания технологического блока партия провела при участии ВЭБ.РФ, Фонда «Сколково» и АНО «Центр беспилотных систем и технологий» на площадке Центрального исполкома первый форум технологических предпринимателей, изобретателей и представителей науки «Россия инновационная». В мероприятии приняли участие почти 100 человек.

Открывая форум, секретарь генерального совета партии Владимир Якушев отметил, что «Единая Россия» намерена стать лидером не только в социальной, но и в инновационной повестке.

«Президент России определил технологическое лидерство одной из национальных целей развития. Партия уже активно участвует в создании и развитии технологий, которые применяются в том числе на фронте. Мы объединяем изобретателей и предпринимателей, чтобы обозначить проблемы, представить предложения по их решению и дать им экспертную оценку», — подчеркнул Якушев.

Он добавил, что партия будет вести постоянный диалог с экспертным сообществом и вырабатывать совместные решения.

В политической силе добавили, что у «Единой России» уже есть успешный опыт реализации технологических инициатив. В частности, при ее поддержке создан Центр беспилотных систем и технологий, чьи разработки применяются на фронте, также совместно с Минцифры РФ партия запустила портал «Я в России», который помогает жителям новых регионов получать социальные услуги в цифровом формате.

Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов заявил, что проведение форума подтверждает готовность партии взять на себя ответственность за достижение технологического лидерства страны.