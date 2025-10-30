На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК рассказал о диверсантах, напавших на сотрудников Росгвардии в Брянской области

Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России установил диверсантов, напавших на сотрудников Росгвардии в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В публикации говорится, что в ходе расследования были установлены лица, причастные к преступлению.

«Среди них — Андрей Кулиш, Денис Ткаченко, Алексей Мазуренко и Андрей Антоненко, ранее осужденные за другие преступления», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что мужчинам предъявили обвинения по статье о посягательстве на жизнь военнослужащего. На данный момент фигурантов дела проверяют на причастность к терактам в Курской, Брянской и Белгородской областях.

До этого суд в Москве арестовал мужчину, который во время проверки документов напал с ножом на сотрудника Росгвардии.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из жилых домов. Сотрудник ОМОН «Авангард» в свободное от службы время заметил человека с топором рядом с гуляющими детьми и направился в его сторону. При попытке омоновца выяснить причины странного поведения незнакомца тот напал на правоохранителя. В результате омоновец обезоружил и нейтрализовал нападавшего.

Ранее неизвестные напали на конвой военной комендатуры в Казани и похитили уклониста.

