Суд в Москве арестовал мужчину, который напал с ножом на сотрудника Росгвардии

«Лента.ру»: в Москве суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на росгвардейца

Суд в Москве арестовал мужчину, который во время проверки документов напал с ножом на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России (СКР).

Нападавший обвиняется по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Инцидент произошел во время патрулирования, когда сотрудники Росгвардии остановили нескольких граждан по подозрению в причастности к распространению наркотиков. В какой-то момент один из мужчин внезапно достал нож и ударил силовика.

В августе в Москве мужчина, пришедший на детскую площадку с топором, напал на сотрудника ОМОН.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из жилых домов. Сотрудник ОМОН «Авангард» в свободное от службы время заметил человека с топором рядом с гуляющими детьми и направился в его сторону. При попытке омоновца выяснить причины странного поведения незнакомца тот напал на правоохранителя. В результате омоновец обезоружил и нейтрализовал нападавшего.

Ранее в Нижнем Новгороде пенсионер изрубил топором пьяного соседа.