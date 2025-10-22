На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве арестовал мужчину, который напал с ножом на сотрудника Росгвардии

«Лента.ру»: в Москве суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на росгвардейца
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Москве арестовал мужчину, который во время проверки документов напал с ножом на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России (СКР).

Нападавший обвиняется по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Инцидент произошел во время патрулирования, когда сотрудники Росгвардии остановили нескольких граждан по подозрению в причастности к распространению наркотиков. В какой-то момент один из мужчин внезапно достал нож и ударил силовика.

В августе в Москве мужчина, пришедший на детскую площадку с топором, напал на сотрудника ОМОН.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из жилых домов. Сотрудник ОМОН «Авангард» в свободное от службы время заметил человека с топором рядом с гуляющими детьми и направился в его сторону. При попытке омоновца выяснить причины странного поведения незнакомца тот напал на правоохранителя. В результате омоновец обезоружил и нейтрализовал нападавшего.

Ранее в Нижнем Новгороде пенсионер изрубил топором пьяного соседа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами