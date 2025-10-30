Россиянам объяснили, как понять, что магазинное мясо и курица напичканы химией

Эксперт Фоменко: обколотое химией мясо можно определить по жидкости в упаковке

Недобросовестные производители часто колют мясо и курицу препаратами, чтобы придать им товарный вид и увеличить вес. Однако мясо, напичканное химией, можно определить по внешним признакам, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Среди признаков того, что мясо было обработано химией, эксперт выделила несколько ключевых.

«Первое — неестественно яркий цвет. Для разных видов мяса нормальный цвет отличается. Куриная грудка должна быть бледно-розовая или даже немного серая, говядина — насыщенно-красная, свинина — светло-розовая). Следите за тем, чтобы мясо соответствовало привычному цвету», — рекомендовала специалист.

Второй важный признак — жидкость в упаковке.

«Растворы вкалывают в мясо для увеличения веса. В них могут содержаться фосфаты, нитриты и нитраты натрия для удержания воды, но эти компоненты вредят здоровью. Следы от шприцов обычно не видны, а наличие влаги вы увидите непосредственно перед готовкой. Такое мясо желательно вымачивать несколько часов», — отметила Фоменко.

По словам эксперта, обколотое мясо можно готовить, но важно учитывать, что мясо может быть жестким из-за инъекций. Например, в мясо вводят раствор каррагинана, удерживающий влагу, или солевой раствор, чтобы придать мясу более богатый вкус, резюмировала она.

