Россиян предупредили, из чего делают дешевые пельмени и почему они опасны

Эксперт Фоменко: дешевые пельмени делают из суррогатов, сои и крахмала
true
true
true
close
Depositphotos

По данным Роскачества, пельмени остаются проблемной категорией товаров. Из чего делают дешевые пельмени и какую опасность они представляют, «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«В соответствии со стандартом ГОСТом массовая доля фарша в пельменях должна составлять не менее 50%, однако этот показатель выполняют только некоторые производители. У Роскачества много претензий к пельменям: это и несоответствие по БГКП (бактерии группы кишечной палочки), и наличие патогенных организмов, в том числе сальмонеллы и листерии», — объяснила специалист.

Особую опасность представляют дешевые пельмени, заявила эксперт.

«Для их изготовления используют мясо низкого качества, включая суррогаты (шкурки, жилы, хрящи), мясные обрезки и ненадлежащие части животных, большое количество сои и крахмала, искусственные добавки и муку низкого качества», — рассказала она.

Употребление такой продукции может привести к пищевым отравлениям, аллергическим реакциям и проблемам с почками и сердцем, предупредила Фоменко.

«Перед покупкой внимательно изучайте состав и отдавайте предпочтение проверенным производителям. Лучше покупать пельмени, которые сделаны в соответствии с ГОСТом, так как стандарт устанавливает требования к составу и разрешенным ингредиентам (в ГОСТе есть перечень сырья, которое можно использовать при производстве пельменей и в какой массовой доле)», — резюмировала эксперт.

Ранее была названа главная опасность пельменей.

