Привычка откладывать будильник может указывать на некоторые заболевания

Привычка откладывать будильник по утрам не всегда безобидна — она может быть признаком некоторых заболеваний, связанных с нарушением сна. Об этом «Газете.Ru» рассказала сомнолог Елена Колесниченко совместно с экспертами ORMATEK.

По словам Колесниченко, частое использование повторного сигнала будильника по утрам может указывать на хронический дефицит сна или его низкое качество.

«При нарушениях сна, например при апноэ, сон фрагментирован, и даже при достаточной длительности он не дает ощущения отдыха, что приводит к повторному нажатию будильника и трудному пробуждению», — объяснила она.

Другая причина может быть связана с синдромом задержки фазы сна — это хроническое расстройство циркадного ритма, проявляющееся в виде очень позднего засыпания и позднего пробуждения.

«Человек просто не может уснуть раньше, чтобы раньше проснуться, поэтому он рано утром несколько раз непроизвольно откладывает будильник», — пояснила сомнолог.

Качество сна может ухудшать и неподходящее спальное место, добавила Колесниченко. По словам старшего менеджера категории «Матрасы» в ORMATEK Светланы Котиной, если матрас или подушка неправильно подобраны или уже «отслужили» свое, они не оказывают необходимую поддержку телу ночью, и это делает сон поверхностным и прерывистым. Утром после такого отдыха человек не чувствует бодрости.

Справиться с утренней сонливостью, по словам Колесниченко, помогает стабильный режим сна: важно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, даже в выходные.

Кроме того, полезны будут световые будильники, имитирующие рассвет, — с постепенным увеличением освещенности и мягким звуковым сигналом, резюмировала эксперт.

