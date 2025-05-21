Врач объяснила, как правильно спать днем, чтобы не быть разбитым

Врач Золотарева: лучший период для дневного сна — между 13:00 и 15:00

Наверное, многие замечали, что иногда после дневного сна просыпаешься не более отдохнувшим, а разбитым и уставшим. О том, почему так происходит и как правильно спать в дневное время, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

По ее словам, дневной сон может вызывать чувство разбитости из-за нескольких факторов, связанных с физиологией сна и внешними условиями.

Одна из причин — вхождение в глубокую фазу сна (медленный сон). Если сон длится дольше 20–30 минут, мозг погружается в глубокие стадии сна. Пробуждение в этой фазе вызывает инерцию сна — состояние дезориентации, слабости и сонливости.

«Еще один фактор — неподходящее время для сна. Сон позднее 15:00 может нарушить циркадные ритмы, затрудняя засыпание ночью и вызывая чувство усталости после пробуждения», — продолжила врач.

По ее словам, имеют значение и индивидуальные особенности организма. Так, некоторым людям дневной сон не подходит из-за особенностей метаболизма или нарушений сна (например, бессонницы).

«Стоит учитывать и такой фактор, как плохие условия для сна. Шум, свет или неудобная поза мешают полноценному отдыху, делая сон поверхностным и неэффективным», — добавила Золотарева.

Специалист также поделилась рекомендациями относительно того, как правильно спать днем, чтобы это давало энергию. Во-первых, следует ограничить время сна — 20–30 минут — идеально для короткого отдыха. Это позволяет оставаться в легких фазах сна и избежать инерции. Если нужно восстановиться после недосыпа, допустим 90-минутный сон (полный цикл сна), но он может повлиять на ночной отдых.

«Выбирайте правильное время для сна. Лучший период — между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень энергии. Избегайте сна вечером, чтобы не нарушить ночной сон», — продолжила сомнолог.

Кроме того, она посоветовала следить за тем, чтобы условия для сна были комфортными. Поэтому следует затемнить комнату, а также использовать маску для глаз или беруши. В комнате должно быть прохладно и достаточно влажно.

Также врач рассказала о такой методике, как «кофейный сон». Смысл ее заключается в том, чтобы выпить чашку кофе перед сном. Кофеин начинает действовать через 20–30 минут, помогая проснуться бодрым.

При этом важно не злоупотреблять дневным сном. Если он регулярно вызывает разбитость или мешает ночному сну, следует отказаться от него. При хронической усталости или бессоннице важно проконсультироваться с врачом.

«Качество ночного сна — основа бодрости. Дневной сон не компенсирует его нехватку. Старайтесь спать 7–9 часов ночью, соблюдая режим. Если после дневного отдыха вы чувствуете себя хуже, возможно, ваш организм лучше обходится без него», — резюмировала сомнолог.

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