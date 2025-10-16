Российский моряк, потерявший память, очнулся в Таиланде без вещей и документов

Моряк из Владивостока потерял память и очнулся в аэропорту Бангкока без вещей и документов. Об этом сообщает портал Vladivostok1.

По данным журналистов, потерявшегося мужчину зовут Валерий Толчигречко. Уточняется, что на данный момент он находится в туристической полиции Суварнабхуми.

«Все, что он помнит из важного и последнего, это перелет с группой из девяти человек из Саудовской Аравии в Россию. Пересадка была в Бангкоке, где он и очнулся в туалете без вещей, друзей и полного понимания, что произошло», — сказано в материале.

Жительница Таиланда Светлана Шерстобоева рассказала СМИ, что сейчас идут поиски родных и близких Толчигречко. Известно, что у него есть жена и дочь. Мужчина работал «Ленатранс», добавила она.

На момент публикации российское посольство в Таиланде не прокомментировало информацию.

До этого сообщалось, что россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная освобожденная из рабства в Мьянме, вылетела из Бангкока в Москву прямым рейсом. 7 октября Очирнимаеву, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам.

Ранее мать вызволенной из рабства в Мьянме россиянки рассказала о состоянии дочери.