«Этого недостаточно»: психолог оценила тренд на услугу «нытинга» в соцсетях

В сети появился тренд на «нытинг» — формат, при котором человек может поныть исполнителю, а он выслушает, но не будет давать никаких советов. Психолог Наталья Наумова рассказала «Газете.Ru», что услуга пользуется популярностью из-за страха людей идти к профессионалам.

«Часть работы психолога — это не давать оценочных суждений, выслушать клиента, позволить ему, по сути, поныть, рассказать свою проблему. И далее уже психолог еще задает дополнительные вопросы, помогает человеку осознавать. И через это осознание как раз происходят какие-либо перемены — через принятие себя таким, осознание ситуации, каких-то нюансов. Это все работа психолога, но это труд, и людей это пугает. А вот эта часть, когда можно разделить свои чувства, получить поддержку — кажется, как будто просто прийти к психологу, заявить об этом, вероятно, как-то проблематично. Кажется, что психолог возьмет в оборот, будет залезать в мозг. То есть какие-то есть пугалки в соцсетях, которые не соответствуют реальности, и тогда люди боятся идти к психологам, им кажется, что это небезопасно, что они не могут контролировать ситуацию. А тут они четко человеку дали заказ: я ною, вы слушаете, ничего не делаете. Он здесь получает свою разделенность и готов платить примерно такие же деньги, как и психологу за прием, но получать значительно меньше, конечно же, и причиной тому — страх», — сказала она.

Наумова отметила, что после «нытинга» люди зачастую приходят в настоящую психотерапию «залечивать раны».

«Положительная черта здесь есть такая, что когда человек покупает услугу «нытинг» то он по крайней мере, немножечко, потихонечку готовится к тому, чтобы потом прийти на прием к психологу. И, как правило, мы видим таких клиентов, которые сначала использовали систему «нытинг» и не профессионалу что-то рассказывали, потом в какой-то момент непрофессионал устал, и где-то что-то пошло не по плану. Тогда уже люди идут залечивать свои раны, так как они много конфиденциальной информации сообщили человеку, далекому от знаний психологии. Конечно же, они приходят к нам в итоге в терапию. Можно сказать, что «нытинг» — это одна из ступеней подготовки клиента к тому, чтобы прийти действительно на психотерапию, больше узнавать о себе, быть ближе к себе, быть в гармонии с собой и быть в гармонии с другими, улучшать качество своей жизни», — добавила она.

Психолог подчеркнула, что для помощи человеку обязательно нужно образование, поэтому для улучшения качества жизни «нытинга» недостаточно.

«Психолог никогда не делает ничего, что не просит клиент, то есть в любом случае клиент говорит, что ему интересно, что ему хотелось бы сегодня. Тут не будет никогда назидания, что именно психолог прям берет клиента в оборот и начинает им управлять — так не происходит. И психолог, слушая клиента, задает ему вопросы, чтобы полезное поддержать, а не полезное помочь увидеть, осознать и поискать другой способ так, чтобы человек сам себе и своей жизни не вредил — своим отношениям не вредил, своей карьере не вредил. Эта работа тонкая, и образование здесь точно необходимо. И просто человек, который слушает внимательно, ничего не советует и не задает вопросов, и вообще в целом просто является теплым зеркалом — это здорово, но этого недостаточно», — заключила она.

