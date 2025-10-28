На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, почему опасно быть «удобным» для окружающих

Психолог Севрюкова: быть «удобным» для окружающих — путь к выгоранию и обидам
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Стремление быть «удобным» для окружающих многие ошибочно считают социальной нормой. На деле это прямая дорога к эмоциональному выгоранию, накоплению обид и потере контакта с собственными желаниями. Люди, которые не могут сказать «нет», платят за мнимую «хорошесть» высокую цену — своим временем, энергией и психическим здоровьем, рассказала «Газете.Ru» психолог Ирина Севрюкова.

«Многие полагают, что, будучи удобными, они заслуживают любовь и признание. На самом деле это иллюзия, которая работает против человека», — заявила эксперт.

Эксперт объяснила, что у такого поведения есть две главные ловушки.

«Вы создаете невыносимые обязательства. Проведите простую аналогию: вы видите удобный диван и садитесь на него. Вам комфортно, а каково дивану? Его существование — это услуга для вас. Когда человек старается быть удобным, он подсознательно формирует у окружающих чувство долга. А никто не любит быть обязанным без своей инициативы. Это вызывает раздражение и даже скрытую агрессию», — сказала специалист.

Вторая ловушка — вы пытаетесь «купить» любовь.

«В основе лежит не альтруизм, а глубинный страх и неуверенность. Человек не верит, что может получить любовь просто так, за свои настоящие качества, и пытается ее заслужить. Это проигрышная стратегия, партнеры и коллеги чувствуют фальшь и давление долга, что только отдаляет их», — сказала эксперт.

Особенно тонкой грань между заботой и саморазрушением становится в близких отношениях.

«В паре естественно хотеть делать приятное друг другу. Но ключевой маркер — ваше внутреннее состояние. Если вы систематически игнорируете свой дискомфорт, это приводит к срывам. Тот, кто годами играл роль «удобного», однажды может хлопнуть дверью, потому что за его поведением всегда стояла невидимая цена — ожидание ответной услужливости», — рассказала она.

Чтобы научиться отстаивать свои границы, психолог посоветовала конкретный алгоритм.

«Первое — осознать и назвать. Спросите себя: «Я делаю это от чистого сердца или чтобы понравиться?» Второе — переформулировать «нет». Говоря «нет» просьбе, вы говорите «да» себе и своим границам. Третье — техника «отсроченного отказа». Вместо немедленного согласия используйте фразу: «Мне нужно подумать». Четвертое — мягкий отказ. Не обязательно грубить — достаточно четко сказать: «Извини, сегодня это неудобно», — посоветовала она.

Эксперт отметила, что главная цель отказа от модели «удобного человека» — это не проявление эгоизма, а построение честных отношений на основе взаимности. Несмотря на сложность этой работы, она приводит к эмоциональной свободе, которая оправдывает все усилия.

Ранее психолог объяснила, почему россияне стали позже вступать в брак.

