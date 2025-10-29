РЖД изменили схему покупки постельного белья в плацкарте

На сайте РЖД и в приложении «РЖД пассажирам» убрали функцию автоматической оплаты постельного белья при покупке билетов в плацкартные вагоны. Теперь эту опцию можно выбрать вручную, сообщили ТАСС в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

В компании уточнили, что теперь при покупке билетов на поезда, которые курсируют внутри России, постельное белье в стоимость не включается. Пассажирам предлагается купить его дополнительно. До этого при покупке билетов в плацкарт отметка о согласии приобретения белья проставлялась автоматически. Отмечается, что эту опцию убрали с 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований федерального закона.

В случае, если при покупке билета постельное белье не было куплено, а в пути следования оно понадобилось, его можно будет приобрести за отдельную плату у проводника, добавили в ФПК.

До этого в РЖД сообщили о создании специальных купе только для семей с детьми во всех вагонах поездов ФПК. Таких купе в поезде может быть одно или два, уточнили в компании. Будут ли билеты в такие купе дешевле или дороже обычных, не уточняется. Также не сообщается, будет ли в них размещено специальное оборудование для детей и их родителей.

Ранее в РЖД сообщили, что в новых вагонах появятся двухметровые полки и гладильные доски.