В РЖД появились специальные купе для пассажиров с детьми

РЖД создаст по одному купе только для семей с детьми во всех вагонах
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

РЖД создаст по одному купе только для семей с детьми во всех вагонах. Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

«В купейных вагонах всех поездов ФПК теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два», — рассказали в РЖД.

Будут ли билеты в такие купе дешевле или дороже обычных, не уточняется. Также не сообщается, будет ли в них размещено специальное оборудование для детей и их родителей.

При этом в РЖД напомнили о наличии комплекса скидок для пассажиров с детьми. Однако льготные детские билеты в компании можно купить только при условии, что несовершеннолетний пассажир является гражданином РФ.

До этого РЖД сообщила, что в новых вагонах будут двухметровые полки, гладильные доски и утюги. Также новые купе будут оборудованы сейфами для ценных вещей, кнопками вызова проводника и индивидуальными светодиодными светильниками, а также розетками 220 В и USB-разъемами.

Ранее в РЖД разрешили провозить животных без выкупа всех мест в купе.

