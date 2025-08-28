На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РЖД появятся вагоны с двухметровыми полками и гладильной доской

РЖД: в новых вагонах будут двухметровые полки, гладильные доски и утюги
Telegram-канал «Телеграмма РЖД»

На выставке в Санкт-Петербурге «PRO//Движение.Экспо» РЖД представит новые вагоны с двухметровыми полками, гладильными досками и утюгами, сообщает Telegram-канал компании.

По информации пресс-службы, РЖД представит восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. Новые купе будут оборудованы сейфами для ценных вещей, кнопками вызова проводника и индивидуальными светодиодными светильниками, а также розетками 220 В и USB-разъемами.

«Длина спальных полок увеличена на 16 см – до 2 метров. В каждом вагоне помимо современных санузлов оборудована еще и душевая кабина, где можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в 2025 году планируют получить от производителя 28 новых вагонов.

До этого руководитель АНО «УК Восточный водородный кластер» Андрей Горбунов рассказал «Газете.Ru», что в России к 2035 году запустят десять водородных поездов. По его словам, в России одним из проектов в рамках Десятилетия науки и технологий, направленным на развитие водородной энергетики, является запуск водородного поезда в Сахалинской области. В 2027 году будет запущена опытная эксплуатация двух поездов, а в 2029 году составы начнут коммерческие перевозки.

Ранее глава РЖД Белозеров заявлял о подготовке к запуску полностью беспилотного поезда на МЦК.

