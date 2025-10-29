Сын пропавших в тайге Усольцевых дал противоречивые показания

История с пропажей семьи Усольцевых в красноярской тайге вызвала новые вопросы, в том числе из-за противоречивых пояснений сына пропавшей Ирины Усольцевой — Даниила Баталова. На это обратил внимание «Царьград».

Баталов настаивает, что отчим Сергей хорошо знал местность и считался опытным таежником. Однако образ никак не сочетается с официальной версией, о которой сообщали депутат Госдумы и волонтер Олег Леонов. По его словам, семья заблудилась и потеряла ориентиры, и других объяснений пока не появилось.

Следствие при этом не исключило и криминальный след. В соцсетях появились предположения, что исчезновение могло быть заранее спланированным побегом. Также пользователям показалось странным, что поиски он начал только через двое суток, что породило подозрения, будто семье специально дали фору. Опытные следопыты считают необычным отсутствие любых улик на местности — даже в глухой тайге люди обычно оставляют следы пребывания.

Дополнительные сомнения вызвали данные о последнем сигнале телефона Сергея: устройство зафиксировали не на маршруте по тайге, а рядом с трассой. Баталов объяснил это тем, что собака семьи якобы сорвалась с поводка, а остальные побежали за ней и заблудились. Но следов животного не нашли.

Блогер Александр Андрюшенков провел расследование и выяснил, что аккаунт Сергея появлялся онлайн 3 октября — через неделю после пропажи. Сначала Баталов утверждал, что статус в соцсети обновился из-за звонков через мессенджеры, а позже изменил показания и сказал, что «сам звонил на тайную страницу». Андрюшенков же заявил, что это технически невозможно — по настройкам приватности звонки разрешены только одному пользователю, знакомому семьи Эдуарду Загудаеву, который отрицает версию побега.

Дополнительную волну обсуждений вызвали странные фразы, которые говорил сам Даниил. В одном из интервью он заявил, что иногда исчезновение становится единственным способом «начать жить заново», а в другом процитировал отчима, который якобы говорил, что «спрятаться легче всего там, где всех ищут». В блокноте пропавшей Ирины нашли запись со смыслом о «возвращении как шаге к уходу», что еще больше подогрело подозрения в заранее продуманном исчезновении.

Ранее спасатель допустил, что семья Усольцевых жива.