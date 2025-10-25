Спасатель допустил, что семья Усольцевых жива

Исчезнувшие в Красноярском крае Усольцевы могут быть живы. Об этом в интервью aif.ru заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, такой вариант возможен.

«Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли», — заявил он.

В качестве примера спасатель привел историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь. По его словам, об их местонахождении никто не знал, потому что они этого хотели.

Он добавил, что версия о том, что Усольцевы ждут помощи в какой-либо сторожке или пещере, не выдерживает критики. Спасатель объяснил, что поисковые отряды обнаружили бы семью, если бы они были в пещере, поскольку дым от костра указал бы на них.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

В СМИ рассматривалось несколько версий: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что семья могла заблудиться в лесу и замерзнуть.

Ранее СК опроверг версию о побеге семьи Усольцевых за границу.