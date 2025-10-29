Россиян предупредили об опасности освежителей воздуха для здоровья

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал «Газете.Ru», насколько опасными для здоровья могут быть освежители воздуха.

По его словам, освежитель воздуха — это многокомпонентная смесь, которую условно можно разделить на несколько ключевых групп веществ. Основу любого спрея составляют пропелленты — сжиженные газы, которые создают избыточное давление и выталкивают содержимое наружу. Раньше это были хлорфторуглероды, но сейчас их сменили менее озоноразрушающие пропан, бутан и изобутан, которые, однако, являются горючими.

«Второй критически важный компонент — это летучие органические соединения (ЛОС). Они выполняют роль растворителей для ароматизаторов и обеспечивают их равномерное распределение в воздухе. Однако при постоянном вдыхании даже небольших доз этих веществ может возникать раздражение дыхательных путей и головная боль, а со временем — повышаться риск развития аллергии и астмы», — объяснил он.

Третья группа — это собственно ароматизирующие вещества, которые могут быть как синтетическими, так и натуральными. Парадокс в том, что даже натуральные ароматизаторы, полученные из эфирных масел, при распылении в форме аэрозоля могут вступать в реакции с озоном или другими компонентами воздуха с образованием вредных для здоровья соединений. Например, могут образовываться мельчайшие частицы, способные проникать глубоко в альвеолы легких и вызывать воспалительные реакции в дыхательных путях, усугублять течение астмы и хронических обструктивных болезней легких, а также способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

«Для фиксации аромата и увеличения его стойкости в состав нередко вводятся фталаты. Эти вещества способны нарушать естественный гормональный баланс в организме, что негативно влияет на репродуктивную систему и здоровье человека в целом», — предупредил химик.

Правильное использование освежителей требует соблюдения нескольких правил. Так, распыляйте средство кратковременно и только в проветриваемом помещении. Никогда не направляйте аэрозоль в сторону людей или животных, а также избегайте использования вблизи открытого огня или нагревательных приборов из-за горючести пропеллентов.

Риски использования освежителей многократно возрастают при использовании в непроветриваемых помещениях, а также для детей, астматиков и людей с повышенной чувствительностью.

«В качестве альтернативы можно рассматривать освежители с пометкой «гипоаллергенно», которые содержат минимальное количество раздражающих компонентов. Некоторые производители переходят на воду и природные спирты в качестве основы, отказываясь от части синтетических растворителей, что снижает концентрацию ЛОС. Существуют и твердые гелевые освежители, принцип действия которых основан на испарении, а не на распылении взвеси, что минимизирует попадание частиц в дыхательные пути. Одним из рациональных и безопасных решений остается банальное проветривание или натуральные методы освежения воздуха, например, создание аромата при помощи свежесрезанных хвойных веток или саше из сухоцветов», — резюмировал химик.

