Клад золотых монет и старинных украшений обнаружен у Галилейского моря

В Израиле археологи нашли клад старинных монет и украшений
true
true
true
close
MOLA

Археологи Университета Хайфы обнаружили бесценный клад золотых монет и украшений возрастом более 1500 лет в древнем городе Гиппос, расположенном недалеко от Галилейского моря, пишет Fox News.

Клад включает 97 золотых монет и десятки фрагментов изысканных ювелирных изделий — серег, инкрустированных жемчугом, полудрагоценными камнями и стеклом.

Сокровище случайно обнаружил участник раскопок Эди Липсман с помощью металлоискателя. Монеты представляют собой несколько номиналов, включая солиды, половинки и тремиссы, и датируются периодом от правления императора Юстина до раннего правления Ираклия

Руководитель раскопок Майкл Айзенберг отметил, что клад является одним из крупнейших византийских тайников, обнаруженных на суше в Израиле.

«Его уникальность — в сочетании монет времен разных императоров и ювелирных изделий, сохранившихся почти безупречно. На некоторых монетах даже остались следы ткани — остатки мешочка, в котором они хранились», — добавил эксперт.

По словам археологов, золото оказалось в таком состоянии, словно было спрятано всего несколько лет назад.

«Когда находишь монеты и украшения, которым почти 1400 лет, и они выглядят новыми — это невероятно», — резюмировал Айзенберг.

Ранее в Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии.

