ДУМ РФ: объявления о жилье «только для мусульман» или «только для славян» — сегрегация

В Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ) заявили «Газете.Ru», что поддерживают решение московского суда признать незаконными объявления о сдаче квартир только мусульманам.

«Объявления о сдаче жилья с пометками «только для славян», «только для православных» или «только для мусульман» способствуют разобщению общества. Духовное управление мусульман Российской Федерации не поддерживает подобного рода сегрегацию по национальному или религиозному признаку», — заявили там.

До этого Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья исключительно гражданам, исповедующим ислам. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС. Согласно документам, в одном из тематических Telegram-каналов были опубликованы два поста, в одном из которых была информация о сдаче однокомнатной квартиры только мусульманам. В другом объявлении предлагалось арендовать дом в Подмосковье с пометкой «сдается мусульманам». При этом Telegram-канал не закрытый, пост мог прочесть любой желающий.

В России уже признавали незаконными публикации со словами «только славянам» и «цыганам не звонить» как при сдаче жилья, так и при размещении вакансий. В 2024 году такие объявления решили квалифицировать как пропаганду экстремизма.

Ранее ДУМ запретил курьерам-мусульманам доставлять не халяльные продукты.