На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ДУМ РФ: объявления о жилье «только для мусульман» или «только для славян» — сегрегация

В ДУМ РФ поддержали признание незаконными объявлений с пометкой «только мусульманам»
true
true
true
close
Shutterstock

В Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ) заявили «Газете.Ru», что поддерживают решение московского суда признать незаконными объявления о сдаче квартир только мусульманам.

«Объявления о сдаче жилья с пометками «только для славян», «только для православных» или «только для мусульман» способствуют разобщению общества. Духовное управление мусульман Российской Федерации не поддерживает подобного рода сегрегацию по национальному или религиозному признаку», — заявили там.

До этого Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья исключительно гражданам, исповедующим ислам. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС. Согласно документам, в одном из тематических Telegram-каналов были опубликованы два поста, в одном из которых была информация о сдаче однокомнатной квартиры только мусульманам. В другом объявлении предлагалось арендовать дом в Подмосковье с пометкой «сдается мусульманам». При этом Telegram-канал не закрытый, пост мог прочесть любой желающий.

В России уже признавали незаконными публикации со словами «только славянам» и «цыганам не звонить» как при сдаче жилья, так и при размещении вакансий. В 2024 году такие объявления решили квалифицировать как пропаганду экстремизма.

Ранее ДУМ запретил курьерам-мусульманам доставлять не халяльные продукты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами