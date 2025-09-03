В Госдуме предупредили россиян о введении биометрии в сделках с недвижимостью

Депутат Якубовский: в РФ с 2026 года введут биометрию для сделок с недвижимостью

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что в России с 1 июля 2026 года можно будет использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Якубовского, данное нововведение — это серьезный шаг в сторону безопасной и технологичной цифровизации рынка.

Депутат отметил, что применение биометрических технологий откроет возможность удаленного подтверждения личности, избавив граждан от необходимости личного визита к нотариусу или в МФЦ. Это, в свою очередь, позволит полностью в дистанционном формате совершать сделки с недвижимостью: оформлять ипотеку, куплю-продажу и аренду. Внедрение биометрии также значительно повысит уровень безопасности, снизив риски мошеннических действий с использованием поддельных паспортов и доверенностей, и в конечном счете сэкономит время как для обычных граждан, так и для представителей бизнеса.

Как заявил парламентарий, использование биометрии является добровольным и будет применяться только с согласия людей. Он назвал этот инструмент дополнительным, но очень перспективным.

Особенно востребованной эта мера, по его словам, станет в регионах, где у людей часто возникают сложности с доступом к нотариусам и центрам госуслуг. Якубовский считает, что новшество сделает сделки с недвижимостью более прозрачными и удобными для миллионов граждан.

